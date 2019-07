Il Re Leone: Donald Glover vestito da felino presenta il video di Hakuna Matata

Con Il Re Leone la Disney ha scelto di adottare un aspetto fotorealistico rispetto al classico stile animato del film del 1994. Ci sono attori completamente nuovi nei ruoli iconici che arricchiscono con nuove voci la pellicola, diretta da Jon Favreau. In ogni caso questo remake sembra mantenere intatti molti aspetti del film originale.

Tra le conferme è inclusa anche la famosa colonna sonora che comprende una delle canzoni più amate del Classico animato, Hakuna Matata.

La musica e le parole sono diventato iconiche sin dall'uscita del film, e tutti ricordano la canzone cantata da Timon e Pumbaa quasi a memoria. La Disney nel frattempo ha pubblicato una clip estesa della sequenza, che Donald Glover - voce originale di Simba da adulto - ha presentato al talk show di Jimmy Kimmel, travestito da leone.



Il video mostra la scena con la performance canora di Donald Glover (Simba), Seth Rogen (Pumbaa) e Billy Eichner (Timon). Solitamente quando gli attori registrano la loro traccia vocale sono in compagnia solo del regista e del fonico. Tuttavia il trio composto da Donald Glover, Billy Eichner e Seth Rogen ha lavorato spesso insieme in studio permettendo loro d'improvvisare e creare delle performance più spontanee.

"In realtà eravamo insieme ed è davvero diverso, lo puoi capire guardando il film" afferma Seth Rogen "Il nostro rapporto è incredibilmente naturale e ci divertiamo molto l'un l'altro in un modo che sarebbe stato impossibile se non ci fossimo stati effettivamente tutti noi nella stanza".

Beyoncè l'ha definito 'una nuova esperienza narrativa'; la cantante si esibisce anche nella canzone inedita per il film, intitolata Spirit.