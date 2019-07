Il Re Leone: Donald Glover e Beyoncé incontrano Simba e Nala nelle nuove foto ufficiali

Disney ha pubblicato dei nuovi suggestive immagini ufficiali per Il Re Leone, atteso remake live-action del classico animato uscito nel 1994 che si prepara a dominare il box office di luglio insieme a Spider-Man: Far From Home (per vederlo in Italia dovremo attendere agosto).

Le immagini, che come sempre potete trovare comodamente in calce alla notizia, ci mostrano i membri del cast vocale tra cui Donald Glover (Simba adulto) e Beyoncé (Nala adulta) posti di fronte ai loro rispettivi personaggi.

Diretto da Jon Favreau, già regista dell'apprezzato remake de Il Libro della Giungla vincitore del premio Oscar per i miglior effetti speciali, Il Re Leone sarà un live-action realizzato interamente a computer. Al contrario del film uscite nel 2016, infatti, la nuova versione del classico animato non includerà la presenza di attori in carne ed ossa... probabilmente dovremo coniare un nuovo termine per descriverlo!

Come vi abbiamo già accennato, il film arriverà nelle sale italiane il 21 agosto con più di un mese di ritardo rispetto alla release americana. Le previsioni del box office parlano di un potenziale esordio da record per il mese di luglio, visti anche gli straordinari risultati ottenuti dalla prevendite di Fandango. Qui potete trovare l'ultimo trailer ufficiale de Il Re Leone.