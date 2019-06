Il Re Leone, la Disney lancia la campagna 'proteggi i leoni africani'

In occasione dell'arrivo nelle sale dell'attesissimo adattamento in CGI de Il Re Leone, la Walt Disney Pictures in collaborazione con al Lion Recovery Found del Wildlife Conservation Network ha annunciato in queste ultime ore il lancio della campagna di sensibilizzazione "Proteggi i leoni africani".

La campagna è mirata alla conservazione della popolazione di leoni e altri animali africani, attualmente cacciati dai bracconieri e con in rapida discesa. "Proteggi i leoni africani" vuole dunque concentrarsi sulla protezione e il rinnovamento della popolazione di questi animali e degli habitat naturali in cui hanno bisogno di vivere. La Disney ha già donato più di 1.5 milioni di dollari al Lion Recovery Found e ai suoi partner ed effettuerà molto presto ulteriori donazioni aggiuntive.



La compagnia invita inoltre i fan a contribuire al raddoppio della cifra già donata per arrivare a un contributo totale di 3 milioni di dollari. Gli interessati potranno partecipare all'iniziativa anche acquistando i peluche di Simba e Nala che vede nell'immagine in calce, prodotti in edizione limitata e che è possibile trovare in alcuni Disney Store selezionati o acquistabili anche sul sito shopDisney.it a partire dal prossimo 1° luglio.



Il Re Leone diretto da Jon Favreau è atteso nelle sale italiane il prossimo 21 agosto 2019.