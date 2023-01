Il Re Leone, tutte le differenze tra il live-action e il Classico Disney

Il Re Leone si è subito distinto come uno degli adattamenti live-action più fedeli al materiale di partenza: il film di Jon Favreau rispetta il leggendario Classico Disney riproponendone quasi ogni sequenza senza colpo ferire, ma nonostante ciò è possibile anche in questo caso identificare alcune (e dolorose) differenze.

Partiamo dalle canzoni: per quanto riproposte in maniera quasi identica alle versioni originali, le varie Voglio Diventar Presto un Re e L'Amore è nell'Aria Stasera perdono sicuramente qualcosa in fatto di coreografie, evidentemente difficili (se non impossibili) da ricreare nello stile iper-realistico del live-action.

A farne le spese è principalmente l'iconica Sarò Re di Scar, che qui ci viene presentata più come un dialogo vagamente cantato che come una performance canora vera e propria. A proposito di Scar, il nostro gode qui di un background assente nell'originale, così come le iene risultano essere decisamente più organizzate e autonome rispetto alle loro controparti animate.

Più approfondita è anche la quotidianità di Timon e Pumbaa: girovaghi senza fissa dimora nel film animato, i nostri eroi vivono in questo caso in una sorta di piccola società più o meno organizzata, presentandoci anche alcuni dei loro amici. Il suricato e il lemure piangono però l'assenza di due dei loro momenti più iconici: la hula di Timon (qui sostituita da una discutibile reinterpretazione di Stia con Noi da La Bella e la Bestia) e il "signor Maiale" di Pumbaa.

Vi vengono in mente altre differenze tra live-action e film animato? Fatecelo sapere nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la nostra recensione de Il Re Leone.