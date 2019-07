Il Re Leone conquista il pubblico e vola verso un primo weekend da 180 milioni

Dopo gli ottimi risultati ottenuti su scala globale, il remake de Il Re Leone diretto da Jon Favreau ha rispettato anche le aspettative più ottimistiche debuttando con una cifra stimata di 180 milioni di dollari nel solo box office americano.

Forte degli oltre 130 milioni raccolti tra Cina, Francia, Brasile e altri botteghini internazionali dove ha sfiorato diversi record, il live-action in CGI ha superato di gran lunga il risultato ottenuto ad inizio mese da Spider-Man: Far From Home (altro film sotto il marchio Disney) e si prepara a registrare il secondo miglior weekend d'esordio del 2019. Se andrà oltre i 182,7 milioni il film diventerà il non miglior debutto di sempre negli Stati Uniti superando così Gli Incredibili 2.

Nonostante un'accoglienza piuttosto tiepida da parte della critica, testimoniata dallo score del 56% su Rotten Tomatoes, il film di Jon Favreau sembra aver conquistato il pubblico: oltre a riempire le sale, gli spettatori hanno assegnato al Re Leone un punteggio di A nel Cinemascore. Qui potete trovare la nostra recensione de Il Re Leone.



Vi ricordiamo che per vedere Il Re Leone in Italia dovremo attendere il prossimo 21 agosto.

Tornando ai Marvel Studios, invece, Spider-Man: Far From Home dovrebbe raggiungere quota 880 milioni di dollari grazie ai 21 milioni stimati per il weekend in corso.