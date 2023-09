Il Re Leone, conoscete il finale alternativo ritenuto troppo dark per un film Disney?

Partiamo dal presupposto che immaginare un Classico Disney privo di lieto fine sarebbe come immaginare... Un Classico Disney senza lieto fine! Pensiamo che l'incipit basti per mettere in chiaro che mai è stata in discussione la sopravvivenza di Simba ne Il Re Leone, eppure un finale alternativo avrebbe potuto provare a rendere tutto più drammatico.

Dopo avervi svelato il clamoroso retroscena sulla morte di Mufasa, dunque, eccoci con un nuovo particolare abbastanza sconosciuto su uno dei Classici più amati: per Il Re Leone era infatti stato previsto un finale alternativo che avrebbe dato un tocco in più allo scontro finale tra Simba e Scar, facendo effettivamente rischiare la vita al nostro leoncino diventato adulto.

Durante la sequenza finale, infatti, avremmo visto Simba cadere effettivamente dalla rupe spinto da Scar, proprio come successe anni addietro a suo padre: in un ultimo scatto d'orgoglio, però, il nostro eroe sarebbe riuscito ad scalciare suo zio con le zampe posteriori, lasciandolo precipitare verso le fiamme e condannandolo alla fine che tutti conosciamo.

Simba sarebbe quindi riuscito ad aggrapparsi a delle rocce, salvandosi: un lieto fine, certo, che avrebbe però potuto inquietare un po' troppo i piccoli spettatori secondo i vertici Disney, e che quindi venne scartato. E voi, avreste preferito questo piccolo twist rispetto alla versione finita in sala? Fatecelo sapere nei commenti!