Il Re Leone: alla CinemaCon mostrate scene anche dell'atteso remake Disney

La Disney presente in maniera massiccia alla CinemaCon di Las Vegas ha mostrato del materiale inedito tratto dal remake in "live action" de Il Re Leone diretto da Jon Favreau.

Dopo avervi parlato del footage inedito di Avengers: Endgame, passiamo alla descrizione del materiale altrettanto inedito riguardante il remake del classico del 1994, in uscita in Italia il 21 agosto 2019.

Secondo quanto riportato da Brandon Davis per ComicBook.com, nel filmato si vede Mufasa dormire ed essere poi svegliato da un Simba entusiasta, con Sarabi che dice al marito, "Tuo figlio è sveglio". Successivamente escono fuori dalla loro caverna situata vicino a Pride Rock. Simba è pronto a imparare dal padre. Suo padre tuttavia va in cima alla roccia per lanciare un ruggito. "Papà, non dovrei salire fin qui", dice Simba. "Guarda Simba", risponde Mufasa, "Tutto quello che è toccato dalla luce è il nostro regno... un giorno Simba, il sole calerà su di me e risorgerà con te come nuovo Re". "Tutto questo appartiene a me?", "Non appartiene a nessuno, ma sarà tuo affinché tu lo protegga". "Tutto quello che la luce raggiunge? E oltre le ombre?", "Non dovrai mai andare lì, Simba... mentre alcuni guardano a ciò che possono ottenere, un vero re va alla ricerca di ciò che è in grado di dare".

Anche basandoci su quello che ci ha mostrato il precedente trailer de Il Re Leone, pare che Favreau ci consegnerà una versione estremamente fedele del classico d'animazione.

Il filmato prosegue con padre e figlio intenti a camminare oltrepassando ragni, elefanti e antilopi, tutti riprodotti in maniera impressionante dalla computer grafica. Simba chiede in che modo proteggano le antilopi se se le mangiano. Mufasa spiega al figlio che quando loro moriranno diventeranno erba e le antilopi si nutrono dell'erba. "Siamo tutti uniti nel cerchio della vita". A un tratto Zazu si unisce a loro. Mufasa suggerisce al figlio di sorprenderlo nascondendosi tra i fili d'erba. Simba balza fuori prima di ridere insieme al padre".

Il vecchio trailer ci faceva sentire solo la voce fuori campo, ma stavolta i fan ascolteranno davvero le voci dei protagonisti. Il Re Leone uscirà nelle sale italiane il 21 agosto, come detto, mentre negli Stati Uniti arriverà già il 19 luglio 2019.