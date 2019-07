Il Re Leone: Billy Eichner e Seth Rogen parlano della loro versione di Timon e Pumbaa

Il recente spot de Il Re Leone ha mostrato da vicino le nuove versioni di Timon e Pumbaa, i due scatenati personaggi che nel live-action saranno interpretati rispettivamente da Billy Eichner e Seth Rogen.

Durante una recente intervista con Variety, i due attori hanno parlato delle loro versioni dei personaggi, del rapporto con il regista Jon Favreau e, come di consueto, preso amichevolmente in giro i colleghi Beyoncé e Donald Glover.

"Dobbiamo fidarci del fatto che Jon ci ha scelti per un motivo e semplicemente fare ciò lui desidera" ha detto Rogen sulla questione delle responsabilità dovute al film di riferimento. "Ovviamente il regista, e in particolare modo Jon, è molto preciso e articolato nel guidarci verso la direzione che vuole, ma ho capito subito che lui voleva farci esprimere noi stessi."

"In realtà non è uno di quei film in cui sei ingaggiato per improvvisare" ha poi aggiunto Eichner. "Non c'erano momenti alla Meryl Streep. Lui ci ha scelti per una ragione e perché voleva le nostre voci naturali per questa versione."

Parlando della questione del live-action interamente animato a computer - per Rogen dovrebbe chiamarsi "foto-realistico" - Eichner ha commentato le preoccupazioni di alcuni utenti sul fatto che il film possa apparire più spaventoso del classico d'animazione: "Probabilmente lo è. Ma è una cosa positivia. Penso che le persone debbano spaventarsi. Questi ragazzi sono cresciuti con Internet. Niente di spaventoso rispetto a quello che vedranno qui. Là fuori è un incubo, stiamo semplicemente riflettendo la realtà."

I due hanno poi scherzato sul condividere la scena con due importanti artisti musicali come Beyoncé e Donald Glover. "Era ora" ha detto Eichner. "Hanno raggiunto il loro culmine dopo anni di duro lavoro per arrivare al nostro livello. E' davvero gratificante poter dare loro questa opportunità." E Rogen ha aggiunto: "Esatto, sono contento per loro. Meritano questo traguardo. Non riesco a immaginare quanto debba essere eccitante per loro."

Il Re Leone debutterà nelle sale American il prossimo 19 luglio, mentre per vederlo in Italia dovremo attendere il 21 agosto.