Il Re Leone, Beyoncé sul remake di Jon Favreau: 'E' una nuova esperienza narrativa'

Mentre Il Re Leone si prepara a debuttare negli Stati Uniti, Beyoncé ha presentato al mondo "Spirit", il singolo estratto dal suo nuovo album The Lion King: The Gift che farà parte della colonna sonora del remake live-action di Jon Favreau.

Oltre a dare la voce alla versione adulta di Nala, la cantante ha lavorato a stretto contatto Lebo M. e il leggendario compositore Hans Zimmer, come confermato dallo stesso regista: "Stavano collaborato con lei per aiutarla a portare della musica nuova in un film dove esiste già una personalità musicale radicata," ha detto Favreau. "Perciò per loro è stato bello poter lavorare con lei per permetterle di realizzare un nuovo brano che sia in linea con la nuova produzione.

Dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo su tutte le maggiori piattaforme digitali, Beyoncé ha parlato dei collegamenti tra il suo album e il film in una nuova dichiarazione ufficiale: "Questo è cinema acustico. E' una nuova esperienza narrativa. Volevo fare qualcosa di più di realizzare una collezione di brani ispirati al film. E' un mix di generi e collaborazioni che non hanno un solo sound. E' influenzato da tutto, R&B, pop, hip-hop, e Afro Beat. Volevo trasportare tutti quanti in un viaggio che si collega alla storyline. Ogni canzone è stato scritta per riflettere la narrazione del film e dare all'ascoltatore un'opportunità di immaginare ciò che vuole, mentre ascolta un'interpretazione contemporanea. Oltre ad essere realizzato ad artisti interessanti e di talento, è stato importante collaborare con i miglior producer africani. Autenticità e cuore per me sono due fattori importanti."

Il Re Leone debutterà negli Stati Uniti il prossimo 19 luglio, mentre vi ricordiamo che per vederlo in Italia dovremo attendere il 21 agosto. A proposito di colonna sonora, una recente featurette del film ha anticipato la nuova versione della leggendaria "Hakuna Matata" di Timon e Pumbaa, interpretati nel live-action da Billy Eichner e Seth Rogen