Il Re Leone, a che punto è il prequel del live action Disney? Ecco la risposta

Nel 2019 Disney ha distribuito nelle sale la versione remake di un altro dei suoi famosi Classici, Il Re Leone, realizzato con la tecnica fotorealistica del CGI. Nonostante le recensioni contrastanti, il film sbancò il botteghino, incassando più di 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Ora in cantiere è previsto un prequel.

Alla regia Barry Jenkins, regista premio Oscar per Moonlight. Jenkins è al lavoro su una storia che fungerà da anticipazione a quella che tutti gli spettatori del mondo conoscono. Ci saranno versioni giovani di Scar e Mufasa, con il percorso di ascesa al trono del futuro padre di Simba.



Di recente Jenkins ha parlato di alcuni dettagli del film:"Sono cresciuto con questi personaggi, significano tanto per me. Penso che il lavoro che ha fatto l'autore Jeff Nathason è l'esser tornato a supportare i bambini e chiunque abbia mai amato questo film, e capisca cosa occorre. I re non nascono soltanto, non lo diventano soltanto. Devono diventare chi sono attraverso una serie di eventi a cui molte persone possono relazionarsi. Quindi, da questo punto di vista, si adatta molto bene a tutto ciò che ho fatto. Non sento alcuna pressione, voglio solo fare un buon lavoro".



Barry Jenkins si è innamorato della sceneggiatura ben prima di decidere di prendere parte al progetto:"I miei agenti mi hanno inviato molti copioni. Quando è arrivato questo, super top secret, ero molto scettico. Ho letto il copione e dopo circa 40 pagine mi sono rivolto a Lulu Wang e ci siamo detti 'Porca tro*ia, è davvero ottimo'. E mentre continuavo a leggere mi allontanavo dalla parte del cervello che diceva 'Oh, un regista come te non fa un film come questo'. E mi sono permesso di arrivare al punto in cui questi personaggi e questa storia sono incredibili".



