Da Il Re Leone ad Avengers Endgame: le morti più dolorose nella storia del

"Morire sarà un'avventura terribilmente grande" scriveva J.M. Barrie in Peter Pan, e di grandi (e terribili) avventure legate alla morte dei nostri personaggi preferiti la storia del cinema ne è piena... Vediamone insieme alcune che hanno decisamente lasciato il segno.

Sono tanti i momenti che potrebbero essere inclusi in una classifica del genere (che chiamare classifica, poi, è anche poco appropriato), ma una selezione dovevamo pur farla, e così noi di Everyeye abbiamo navigato un po' tra tutti i generi, dai cinecomic ai blockbuster fantasy, dalle saghe distopiche ai classici di animazione, per provare a individuare quali sono state le morti sullo schermo che più hanno fatto soffrire gli spettatori.

Ovviamente, nella nostra lista non potevano mancare né il più recente degli addii strazianti, il sacrificio finale di Tony Stark in Avengers: Endgame; né la traumatizzante morte di Mufasa ad opera del fratello Scar ne Il Re Leone (che lo scorso anno abbiamo avuto modo di rivivere anche in CGI e cosiddetto fotorealismo, grazie Disney), ma per scoprire le altre scelte vi basterà cliccare sul tasto play del video che trovate riportato nel pezzo e sul canale YouTube di Everyeye Plus.

Che aspettate, allora? Fatevi due pianti in nostra compagnia, e commentate per farci sapere se siete d'accordo, o se abbiamo lasciato fuori l'oggetto di ancor più grandi traumi (infantili o meno che siano).