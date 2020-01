Il Re Leone, Avengers: Endgame e Gemini Man tra i candidati per i VFX Society Award

Dopo essere stati candidati ai BAFTA per i migliori effetti speciali, Avengers: Endgame, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Il Re Leone si confermano anche tra le scelte della Visual Effect Society per la 18° edizione dei VES Award.

Fanno parte della cinquina che si contenderà il premio per i migliori VFX dell'anno anche Alita - Angelo della battaglia e Gemini Man, entrambi andati male al botteghino e finora mai considerati nelle varie nomination pre-Oscar.

Tra i film con i migliori effetti speciali "di supporto", invece, sono stati nominati 1917 di Sam Mendes, The Irishman di Martin Scorsese, Joker di Todd Phillips, Le Mans '66 di James Mangold e The Aeronauts di Tom Harper, mentre per l'animazione troviamo Frozen 2 - Il Regno di Arendelle, Klaus, The Lego Movie 2, Toy Story 4 e Missing Link, quest'ultimo vincitore della categoria per il miglior film animato ai Golden Globe 2020.

Di seguito potete trovare la lista completa delle nomination:

Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature

Alita - Angelo della battaglia

Avengers: Endgame

Gemini Man

Il Re Leone

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Outstanding Supporting Visual Effects in a Photoreal Feature

1917

Joker

Le Mans '66 - La grande sfida

The Aeronauts

The Irishman

Outstanding Visual Effects in an Animated Feature