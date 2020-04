Il Re Leone arriva su Disney+: ecco quando potremo vedere il live action di John Favreau

Mentre il catalogo Disney+ si arricchisce negli USA, anche in Italia la situazione è destinata a migliorare sensibilmente. I fan de Il Re Leone potranno infatti gioire, poiché il live action arriverà a breve sulla piattaforma, accompagnato dai documentari intitolati "La famiglia degli elefanti" ed "Echo, il delfino".

Il Re Leone arriverà il 10 aprile 2020. Si tratta, come avrete capito, della recente versione diretta da John Favreau, che ha voluto riproporre in maniera fotorealistica la storia del cartone animato cult del 1994. Torneremo quindi a seguire le imprese del giovane leone Simba, intento a seguire le orme del valoroso padre Mufasa, erede al trono. Ovviamente il malvagio Scar, fratello di Mufasa, non mancherà di mettere in pratica il suo malvagio piano, con le tragiche conseguenze che tutti i fan del cartone conoscono.

Nell'attesa potremo goderci i documentari La Famiglia di Elefanti e Echo, il Delfino, in uscita il 3 aprile. Il primo, diretto da Mark Linfield, si concentra sul piccolo cucciolo di elefante Jomo e su sua madre Shani, protagonisti di un epico viaggio di centinaia di chilometri nel deserto del Kalahari. Nella versione originale troveremo la voce narrante di Meghan, la Duchessa del Sussex, mentre potremo contare sulla splendida voce della cantante Elisa per la versione italiana. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione de La famiglia di Elefanti.

Echo, Il Delfino si basa invece sulle avventure sottomarine dei delfini, e ci permetterà di vedere da vicino la vita sociale di questi interessanti mammiferi grazie al protagonista Echo. Il documentario sarà narrato da Cristiana Capotondi (Natalie Portman in inglese). Vi rimandiamo anche in questo caso alla recensione di Echo Il Delfino per scoprire se rientra nelle vostre corde.