Il Re Leone sopra i 27 milioni in Italia, in settimana sorpasserà anche Avengers: Endgame

Dopo aver superato The Avengers a livello mondiale, diventando il settimo più alto incasso nella storia del cinema, Il Re Leone prosegue la sua marcia inarrestabile nel mercato italiano, dove è pronto a diventare il maggior successo del 2019.

Nella giornata di ieri, infatti, il film di Jon Favreau ha continuato a far registrare cifre impressionanti, ottenendo 958.154 euro per una media di 1.090 e un totale di ben 27 milioni di euro. Allo stesso punto della propria run, ovvero ben 700.000 mila euro in meno.

Il film Marvel Studios avrebbe avuto bisogno di altri quattro giorni, ovvero fino al proprio secondo venerdì di programmazione, per arrivare al risultato che invece Il Re Leone ha già siglato, cosa che garantisce un sorpasso nei prossimi giorni. A quel punto, il nuovo remake-live action della Disney sarà ufficialmente diventato il maggior incasso italiano dell'anno.

Al secondo posto della classifica d'inizio settimana troviamo Attacco al potere 3, che ha incassato altri a 134 mila euro per una media di 404, un legittimo calo del 55% nei confronti di domenica 1 settembre che porta il totale complessivo a 1.307 milioni di euro. Un bel risultato, soprattutto considerato che Attacco al potere 2, nel suo primo lunedì, aveva invece incassato 95 mila euro.

Al terzo posto ancora Fast & Furious – Hobbs & Shaw, che con altri 46.103 euro e una media di 241 sale ad un totale di 5.907 milioni di euro.

Per approfondimenti più cinematografici e meno matematici, recuperate il nostro speciale sulle migliori tre scene de Il Re Leone.