Razzie, scuse a Ryan Keira Armstrong dopo la candidatura: cambia il regolamento

Gli organizzatori dei Razzie Award, il celebre premio che viene ironicamente assegnato alle peggiori performance cinematografiche dell'anno, hanno avanzato le proprie scuse nei confronti della giovane protagonista di Firestarter, Ryan Keira Armstrong, dopo le critiche ricevute per aver candidato una minorenne.

La giovane protagonista del remake dell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King figurava tra le candidate insieme a Bryce Dallas Howard, Diane Keaton, Kaya Scodelario e Alicia Silverstone. Non perdetevi tutte le candidature ai Razzie Award 2023.



La nomination di Armstrong ha suscitato molte polemiche per la giovanissima età dell'attrice, coinvolta in un premio ironico sulle peggiori performance cinematografiche dell'anno.

"Alla luce del feedback (che noi condividiamo), i Razzie Award non includeranno Ryan Keira Armstrong nella votazione finale" si legge nel tweet. Tra le critiche più accese quelle della star di Final Destination e Casper, Devon Sawa, e della giovane star di WandaVision, Julian Hilliard. A seguito di questa decisione e delle polemiche scaturiste, i Razzie hanno deciso di cambiare il regolamento, vietando le nomination ad interpreti troppo giovani.



John Wilson, co-fondatore dei Razzie, ha dichiarato sulla candidatura:"Posso comprendere il modo in cui sia stata recepita (come cattiva). Non ritengo che fosse questa l'intenzione. La rabbia è curiosa, forse in qualche modo giustificata ma penso esagerata. Sono i Razzie Award, per l'amor del cielo!". In passato altri giovani attori ricevettero la nomination, come Jake Lloyd e Macaulay Culkin.



Sul nostro sito potete trovare la recensione di Firestarter, con protagonista la giovane Ryan Keira Armstrong al fianco dell'ex star di High School Musical Zac Efron.