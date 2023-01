Razzie, piange Blonde: peggior coppia 'Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne'

I Razzie Award hanno assegnato a Blonde di Andrew Dominik ben 8 nomination, tra cui quella al peggior film dell'anno appena trascorso. Nella nota ufficiale, i Razzie evidenziano il loro punto di vista sul film:"Approfondisce lo sfruttamento di Marilyn Monroe... continuando a sfruttarla dopo la sua morte".

Ma non è finita qui. Blonde ha ricevuto altre candidature, alla peggior sceneggiatura e al peggior regista, sottolineando come il lavoro di Andrew Dominik sul film dica più su di lui che sul tema.



Candidature a sorpresa per Tom Hanks e Pete Davidson, entrambi in lizza come peggior attore e peggior attore non protagonista. Il primo per la sua performance nel ruolo di Geppetto in Pinocchio di Robert Zemeckis e per il ruolo del colonnello Parker in Elvis di Baz Luhrmann. Davidson è stato candidato per il suo doppiaggio di Marmaduke nel film Sansone.

Lo scorso anno venne revocato il Razzie a Bruce Willis in seguito al suo addio al cinema.



Ecco tutte le nomination ai Razzie Award, gli anti-Oscar:



Peggior film

- Blonde di Andrew Dominik

- Pinocchio di Robert Zemeckis

- Good Mourning di Machine Gun Kelly e Mod Sun

- The King's Daughter di Sean McNamara



Peggior attore



- Machine Gun Kelly (Good Mourning)

- Pete Davidson (Sansone)

- Tom Hanks (Pinocchio)

- Jared Leto (Morbius)

- Sylvester Stallone (Samaritan)



Peggior attrice



- Ryan Kiera Armstrong (Firestarter)

- Bryce Dallas Howard (Jurassic World - Il Dominio)

- Diane Keaton (Mack & Rita)

- Kaya Scodelario (The King's Daughter)

- Alicia Silverstone (Sharks - Incubo dagli abissi)



Peggior attore non protagonista



- Pete Davidson (Good Mourning)

- Tom Hanks (Elvis)

- Xavier Samuel (Blonde)

- Mod Sun (Good Mourning)

- Evan Williams (Blonde)



Peggior attrice non protagonista



- Adria Arjona (Morbius)

- Lorraine Bracco (Pinocchio)

- Penélope Cruz (Secret Team 355)

- Bingbing Fan (Secret Team 355 e The King's Daughter)

- Mira Sorvino (Lamborghini - The Man Behind the Legend)



Peggior coppia sullo schermo



- Machine Gun Kelly e Mod Sun (Good Mourning)

- I due "veri" personaggi nella scena ambientata nella "fittizia" camera da letto della Casa Bianca (Blonde)

- Tom Hanks e la sua faccia carica di protesi di lattice (Elvis)

- Andrew Dominik e i suoi problemi con le donne (Blonde)

- I due sequel di 365 giorni (rilasciati entrambi nel 2022)



Peggior remake/rip-off/sequel



- Blonde

- Entrambi i sequel di 365 giorni: 365 giorni - Adesso e altri 365 giorni

- Pinocchio della Disney

- Firestarter

- Jurassic World - Il Dominio



Peggior regista



- Judd Apatow (Nella Bolla)

- Machine Gun Kelly e Mod Sun (Good Mourning)

- Andrew Dominik (Blonde)

- Daniel Espinosa (Morbius)

- Robert Zemeckis (Pinocchio)



Peggior sceneggiatura



- Blonde - Adattato da Andrew Dominik, dal "romanzo/biografia" di Joyce Carol Oates

- Pinocchio - Sceneggiatura di Robert Zemeckis e Chris Weitz (non autorizzati dalla 'proprietà' di Carlo Collodi)

- Good Mourning - "Scritto" da Machine Gun Kelly e Mod Sun

- Jurassic World - Il Dominio - Sceneggiatura di Emily Carmichael, Colin Trevorrow e Derek Connolly

- Morbius - Sceneggiatura e adattamento per lo schermo di Matt Sazama e Burk Sharpless



Se volete rispolverare i ricordi dell'anno scorso ecco i vincitori dei Razzie 2022.