Razzie, Drew Barrymore infuriata per la nomination a Ryan Keira Armstrong:'Non fatelo più'

Nonostante le scuse pubbliche e il ritiro della candidatura, non si placano le polemiche intorno ai Razzie Award dopo la decisione di nominare tra le peggiori interpretazioni dell'anno cinematografico appena trascorso la giovanissima attrice Ryan Keira Armstrong, protagonista del recente remake Firestarter.

Poche ore fa anche Drew Barrymore, che interpretò il personaggio di Armstrong nell'adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King del 1984, Fenomeni paranormali incontrollabili, ha criticato pesantemente i Razzie. La star di E.T. - L'Extraterrestre aveva 9 anni quando recitò nel primo film e ha preso immediatamente le difese di Armstrong.



"Questa cosa mi fa ribollire il sangue. Per favore, non fatelo a persone giovani. Non è carino. E mi piace molto Ryan [...] Non fatelo di nuovo" ha dichiarato l'attrice nel corso del suo The Drew Barrymore Show.



Nelle scorse ore il co-fondatore dei Razzie, John Wilson, si è scusato e ha dichiarato che non saranno più candidate persone di età pari o inferiori ai 18 anni. Potete leggere tutte le candidature ai Razzie 2023 sul nostro sito.

Ryan Keira Armstrong ha interpretato Charlie McGee nel film con Zac Efron e diretto da Keith Thomas.



Le scuse dei Razzie non hanno calmato l'opinione pubblica, furiosa per il trattamento riservato ad un'attrice così giovane seppur in un contesto goliardico e ironico. In passato anche altri giovanissimi attori vennero candidati ai Razzie come Jake Lloyd per La minaccia fantasma e Macaulay Culkin per tre diversi film tra cui Richie Rich.