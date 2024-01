Razzie Awards, tutte le candidature! Anche I Mercenari 4 tra i peggiori film dell'anno!

Se dovessimo pensare ad un motivo per cui I Mercenari 4 è andato male al botteghino, potremmo pensare al fatto che ormai sono lontani i tempi in cui i volti del cinema d'azione per eccellenza erano Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Ad oggi i più riconoscono Jason Statham ed altri. Ma ovviamente le motivazioni non terminano qui.

Tutto ciò potete meglio approfondirlo dando un'occhiata alle prime recensioni de I Mercenari 4, nel mentre però vi informiamo anche che sono stati finalmente resi noti i candidati della nuova edizione dei Razzie Awards, e come potrete immaginare tra questi c'è anche l'ultima pellicola con Sly protagonista.

Sicuramente va tenuto a mente come questo tipo di manifestazione non sia da prendere così sul serio, in quanto si tratta di una sorta di versione ironica dei ben più conosciuti Oscar, eppure ogni anno questo evento riesce comunque a creare attorno a sé la giusta dose di attesa.

Ecco dunque di seguito tutti i candidati alle "ambite" categorie:

Peggior film:

L'Esorcista: Il Credente

I Mercenari 4

Meg 2

Shazam! Furia degli Dei

Winnie The Pooh: Sangue e Miele

Peggior attore:

Russell Crowe (L'Esorcista del Papa)

Vin Diesel (Fast & Furious 10)

Chirs Evans (Ghosted)

Jason Statham (Meg 2)

Jon Voight (Mercy)

Peggior attrice:

Ana De Armas (Ghosted)

Megan Fox (Johnny & Clyde)

Salma Hayek (Magic Mike - The Last Dance)

Jennifer Lopez (The Mother)

Dame Hellen Mirren (Shazam! Furia degli Dei)

Peggior Attrice non protagonista:

Kim Cattrall (Papà Scatenato)

Megan Fox (I Mercenari 4)

Bai Ling (Johnny & Clyde)

Lucy Liu (Shazam! Furia degli Dei)

Mary Stuart Masterson (Five Nights at Freddy's)

Peggior attore non protagonista:

Michael Douglas (Antman and The Wasp: Quantumania)

Mel Gibson (Confidential Informant)

Bill Murray (Antman and The Wasp: Quantumania)

Franco Nero (L'Esorcista del Papa)

Sylvester Stallone (I Mercenari 4)

Peggiore coppia sullo schermo:

Due mercenari spietati (I Mercenari 4)

Due avidi investitori che hanno messo i soldi per L'Esorcista: Il Credente

Ana De Armas e Chris Evans (Ghosted)

Salma Hayek e Channing Tatum (Magic Mike - The Last Dance)

Pooh e Pimpi (Winnie The Pooh: Sangue e Miele)

Il Peggior prequel, sequel, remake:

Antman and The Wasp: Quantumania

L'Esorcista: Il Credente

I Mercenari 4

Indiana Jones e Il Quadrante del Destino

Winnie The Pooh: Sangue e Miele

Peggior regista:

Rhys Frake-Waterfield (Winnie The Pooh: Sangue e Miele)

David Gordon Green (L'Esorcista: Il Credente)

Peyton Reed (Antman and The Wasp: Quantumania)

Scott Waugh (I Mercenari 4)

Ben Wheatley (Meg 2)

Peggior Sceneggiatura:

L'Esorcista: Il Credente

I Mercenari 4

Indiana Jones e Il Quadrante del Destino

Shazam! Furia degli Dei

Winnie The Pooh: Sangue e Miele

Pensate che I Mercenari 4 ne uscirà vincitore tra le tante categorie a disposizione? In attesa di sapere come andranno le cose, ecco la nostra recensione di Antman and The Wasp: Quantumania.