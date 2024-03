Razzie Awards 2024, i premi: Sylvester Stallone peggior attore, Megan Fox peggior attrice

Come da tradizione, il giorno prima della diretta della cerimonia dei Premi Oscar a Hollywood vengono celebrati anche i peggiori film dell'anno grazie ai Razzie Awards, controverso 'riconoscimento' pensato per prendere in giro i titoli più bersagliati dalla critica.

A dominare la serata è stato Winnie the Pooh: Sangue e Miele, famoso scult che immagina in chiave horror slasher la storia di Winnie the Pooh, che è stato 'premiato' con la statuette per il peggior film, il peggior regista e la peggior sceneggiatura (tutti a Rhys Frake-Waterfield), ma anche con quella per la peggior coppia sullo schermo (Pooh e Piglet) e quella per il peggior remake/sequel. Sylvester Stallone e Megan Fox hanno vinto nella categoria peggiori attori non protagonisti, maschile e femminile, per I Mercenari 4, con Megan Fox che ha fatto addirittura doppietta portando a casa anche il riconoscimento per la peggior attrice protagonista con il film Johnny & Clyde. Infine, il grande Jon Voight ha vinto il premio peggior attore per Mercy.

L'ente satirico anti-premi, fondato nel 1981 da John Wilson e Mo Murphy, ha suscitato reazioni negative l'anno scorso per aver nominato la star dodicenne Ryan Kiera Armstrong come peggiore attrice per Firestarter, remake del film tratto dall'omonimo libro di Stephen King. Dopo un'accesa controversia online, i Razzies hanno rimosso la giovane esordiente dal concorso e, ironicamente, si sono auto-assegnati il premio come peggiore attrice, per "il 43esimo errore nella nomination come peggior attrice".

Potete consultare tutti i vincitori nel link qui sotto