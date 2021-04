Razzie Awards 2021, altro che Oscar: ecco i peggiori film dell'anno!

Mentre Hollywood celebrava i miglior film dell'anno alla 93esima edizione degli Academy Awards, dall'altra parte della strada (metaforicamente parlando) venivano assegnati i Razzie Awards 2021, che hanno decretato i peggiori film dell'anno.

Absolute Proof si conferma il peggior film dell'anno, portando a casa anche il Razzie per il peggior attore protagonista (Mike Lindell), ma a conti fatti quello che esce dalla cerimonia col maggior numero di 'premi' è Music di Sia, premiato per la peggior regia, peggior attrice e peggior attrice non protagonista. Rudy Giuliani per Borat 'trionfa' con ben due Razzie, uno dei quali condiviso con la zip dei propri pantaloni, mentre a Dolittle con Robert Downey Jr. va il titolo di peggior remake.

Qui sotto tutti i 'vincitori' dei Razzie 2021:

PEGGIOR FILM

365 giorni

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

PEGGIOR REGISTA

Barbara Białowąs and Tomasz Mandes – 365 Giorni

Charles Band – I 3 film di Barbie & Kendra

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Elegia Americana

Sia – Music

PEGGIOR ATTORE

Robert Downey Jr. – Dolittle

Mike Lindell – Absolute Proof

Michele Morrone – 365 giorni

Adam Sandler – Hubie Halloween

David Spade – La Missy sbagliata

PEGGIOR ATTRICE

Anne Hathaway – Il suo ultimo desiderio e Le streghe

Katie Holmes – The Boy: La maledizione di Brahms e The Secret: La forza di sognare

Kate Hudson – Music

Lauren Lapkus – La Missy sbagliata

Anna-Maria Sieklucka – 365 giorni

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat – Seguito di film

Shia LaBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger – The Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill e Survive the Night

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Glenn Close – Elegia americana

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

PEGGIOR COPPIA

Rudy Giuliani e la zip dei pantaloni in Borat – Seguito di film

Robert Downey Jr. e il suo accento “gallese” poco convincente in Dolittle

Harrison Ford e il cane in CGI totalmente falso in Il richiamo della foresta

Lauren Lapkus e David Spade in La Missy sbagliata

Adam Sandler e la sua stridula vocina da sempliciotto in Hubie Halloween

PEGGIOR SCENEGGIATURA

365 giorni

I 3 film di Barbie & Kendra

Dolittle

Fantasy Island

Elegia Americana

PEGGIOR PREQUEL REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL