Razzie Awards 2020: tutte le nomination per i film peggiori dell'anno

Il film musicale di Tom Hooper Cats, Rambo: Last Blood di Sylvester Stallone e A Madea Family Funeral di Tyler Perry sono in cima alla lista delle nomination di quest'anno per i peggiori film del 2019 secondo i Razzie Awards.

Con otto nomination ciascuno, i tre film guidano il gruppo degli sfortunati prodotti cinematografici della stagione, gruppo che include anche il remake di Hellboy con David Harbour, la performance di John Travolta nel thriller The Fanatic e il film drammatico diretto da James Franco Zeroville.

I Razzies hanno compiuto 40 anni quest'anno, e li festeggia cambiando una grande tradizione: generalmente infatti le nomination vengono annunciate il giorno prima di quelle per agli Academy Awards, ma con gli Oscar 2020 in anticipo rispetto alla solita tabella di marcia, l'arrivo dei Razzies per questo volta ha coinciso con la vigilia della 92esima edizione degli Academy Awards.

Curiosamente Joker, che guida le nomination Oscar con ben 11 candidature, è stato nominato in una categoria completamente nuova, il "Golden Raspberry per il peggiore disprezzo per la vita umana e la proprietà pubblica". Infine il gruppo ha offerto il Redeemer Award agli attori che si sono dimostrati di nuovo degni del grande cinema dopo anni di film scadenti, e tra questi citiamo Adam Sandler per Uncut Gems, Eddie Murphy per Dolemite Is My Name, Keanu Reeves per Toy Story 4 e John Wick 3, Jennifer Lopez per Hustlers e Will Smith per Aladdin.

Qui sotto tutte le nomination:

WORST PICTURE

“Cats”

“The Fanatic”

“The Haunting of Sharon Tate”

“A Madea Family Funeral”

“Rambo: Last Blood”

WORST ACTOR

James Franco / “Zeroville”

David Harbour / “Hellboy” (2019)

Matthew McConaughey / “Serenity”

Sylvester Stallone / “Rambo: Last Blood”

John Travolta / “The Fanatic” & “Trading Paint”

WORST ACTRESS

Hilary Duff / “The Haunting of Sharon Tate”

Anne Hathaway / “The Hustle” & “Serenity”

Francesca Hayward / Cats

Tyler Perry (As Medea) A Madea Family Funeral

Rebel Wilson / The Hustle

WORST SUPPORTING ACTRESS

Jessica Chastain / “Dark Phoenix”

Cassi Davis / “A Madea Family Funeral”

Judi Dench / “Cats”

Fenessa Pineda / “Rambo: First Blood”

Rebel Wilson / “Cats”

WORST SUPPORTING ACTOR

James Corden / “Cats”

Tyler Perry / “A Madea Family Funeral” (as “Joe”)

Tyler Perry / “A Madea Family Funeral” (as “Uncle Heathrow”)

Seth Rogan / “Zeroville”

Bruce Willis / “Glass”

WORST SCREEN COMBO

Any Two Half-Feline/Half-Human Hairballs / “Cats”

Jason Derulo & His CGI-Neutered “Bulge” / “Cats”

Tyler Perry & Tyler Perry (or Tyler Perry) / “A Madea Family Funeral”

Sylvester Stallone & His Impotent Rage / “Rambo: Last Blood”

John Travolta & Any Screenplay He Accepts

WORST DIRECTOR

Fred Durst / “The Fanatic”

James Franco / “Zeroville”

Adrian Grunberg / “Rambo: Last Blood”

Tom Hooper / “Cats”

Neil Marshall / “Hellboy” (2019)

WORST SCREENPLAY

“Cats” / Screenplay by Lee Hall and Tom Hooper

“The Haunting of Sharon Tate” / Written by Danial Farrands

“Hellboy” (2019) Screenplay by Andrew Cosby

“A Madea Family Funeral” / Written by Tyler Perry

“Rambo: Last Blood” / Screenplay by Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

WORST REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL

“Dark Phoenix”

“Godzilla, King of the Monsters”

“Hellboy (2019)”

“A Madea Family Funeral”

“Rambo: Last Blood”

WORST RECKLESS DISREGARD for HUMAN LIFE and PUBLIC PROPERTY (New Category for 2019)

“Dragged Across Concrete”

“The Haunting of Sharon Tate”

“Hellboy (2019)”

“Joker”

“Rambo: Last Blood”

RAZZIE REDEEMER AWARD

Eddie Murphy / “Dolemite Is My Name”

Keanu Reeves / “John Wick 3” & “Toy Story 4”

Adam Sandler / “Uncut Gems”

Jennifer Lopez / “Hustlers”

Will Smith / “Aladdin”

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai Rotten Tomatoes Awards e alle nostre ultime analisi per la cerimonia degli Oscar 2020.