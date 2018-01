Razzie Awards 2018: tutte le nomination dei peggiori film dello scorso anno

Immancabili, come ogni anno, ecco arrivare i, che "i peggiori film, i peggiori attori o registi dell'annata 2017. Come sempre, learrivano poche ore prima di quelle degli. Vediamo insieme quali sono i titoli che hanno meritato di essere in nomination per questopremio.

PEGGIOR FILM:

Emoji - Accendi le emozioni Transformers - L'ultimo cavaliere Cinquanta sfumature di nero La Mummia Baywatch

In questa categoria, nessuna sorpresa. Secondo Rotten Tomatoes, questi film sono anche tra i peggiori criticati ed accolti dal pubblico dello scorso anno.

PEGGIOR ATTRICE:

Dakota Johnson - Cinquanta sfumature di nero Tyler Perry - Boo 2! A Madea Halloween Katherine Heigl - L'amore criminale Emma Watson - The Circle Jennifer Lawrence - madre!

Come sempre, i Razzie Awards tendono a 'sorprendere' o farci sorridere. Quest'anno è curiosa la presenza di Tyler Perry come "Peggior attrice".

PEGGIOR ATTORE:

Tom Cruise - La Mummia Jamie Dornan - Cinquanta sfumature di nero Mark Wahlberg - Daddy's Home 2/Transformers - L'ultimo cavaliere Johnny Depp - Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar Zac Efron - Baywatch

Sicuramente, Tom Cruise sta rimpiangendo di aver accettato di recitare ne "La Mummia". Interessante la presenza di Mark Wahlberg nominato addirittura per due film!

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA:

Javier Bardem - madre!/Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar Russell Crowe - La mummia Josh Duhamel - Transformers - L'ultimo cavaliere Mel Gibson - Daddy's Home 2 Anthony Hopkins - Autobahn - Fuori controllo/Transformers - L'ultimo cavaliere

Anche in questo caso, doppie nomination per Sir Anthony Hopkins e per Javier Bardem.

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA:

Kim Basinger - Cinquanta sfumature di nero Sofia Boutella - La Mummia Laura Haddock - Transformers - L'ultimo cavaliere Goldie Hawn - Fottute! Susan Sarandon - Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive

A questo punto è chiaro che Transformers - L'ultimo Cavaliere, La Mummia e Cinquanta sfumature di nero sono tra i film più nominati.

PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL:

Baywatch Boo 2! A Madea Halloween Cinquanta sfumature di nero La Mummia Transformers - L'ultimo cavaliere

Curiosità: tra questi, secondo Rotten Tomatoes, il peggio criticato è Boo 2! A Made Halloween.

PEGGIOR REGISTA:

Darren Aronofsky - madre! Michael Bay - Transformers - L'ultimo cavaliere James Foley - Cinquanta sfumature di nero Alex Kurtzman - La Mummia Anthony Leondis - Emoji - Accendi le tue emozioni

PEGGIOR SCENEGGIATURA:

Baywatch Emoji - Accendi le tue emozioni Cinquanta sfumature di nero La Mummia Transformers - L'ultimo cavaliere

PEGGIOR DUO SULLO SCHERMO:

Qualsiasi combinazione di due personaggi, due sex toys, due posizioni sessuali - Cinquanta sfumature di nero Qualsiasi combinazione di due umani, due robot, due esplosioni - Transformers - L'ultimo cavaliere Qualsiasi coppia odiosa di Emoji - Emoji - Accendi le tue emozioni Johnny Depp e la sua routine da ubriaco - Pirati dei caraibi - La vendetta di Salazar Tyler Perry e la "Ratty Old Dress" o "Worn Out Wig" - Boo 2! A Madea Halloween