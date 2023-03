Razzie 2023, Blonde è il peggior film dell'anno: doppia 'vittoria' per Tom Hanks

Sono stati annunciati i vincitori della 43ma edizione dei Razzie Award, i goliardici anti-Oscar assegnati, come da tradizione, poco prima della cerimonia degli Academy Award. Quest'anno si è preso la scena Blonde, il film diretto da Andrew Dominik su Marilyn Monroe con protagonista la star Ana de Armas.

Blonde ha vinto il premio come peggior film e peggior sceneggiatura, assegnati al regista e sceneggiatore Andrew Dominik.

Tra gli interpreti si segnala la doppia 'vittoria' di Tom Hanks; secondo i Razzie, "Hanks, che ha passato la propria carriera ad espandere le proprie capacità di recitazione con molto successo, è andato troppo oltre con la sua versione del colonnello Tom Parker nell'altrimenti eccellente film biografico Elvis".



Per questo motivo Hanks ha vinto per il peggior attore non protagonista e per la peggior combo con lo schermo per la sua maschera in lattice.

E il resto dei premi in base alle candidature ai Razzie di gennaio? Grande insuccesso per Jared Leto e la sua performance in Morbius, con la sua co-protagonista Adria Arjona che ha ottenuto il premio come peggior attrice non protagonista. Al live action di Pinocchio targato Walt Disney è stato assegnato al peggior remake o sequel.



Ecco tutti i 'vincitori' dei Razzie Award 2023:

Peggior film

“Blonde”

Peggior attore

Jared Leto – “Morbius”

Peggior attrice

I Razzies per "La loro 43esima peggior nomination come attrice"

Razzie Redeemer Award

Colin Farrell – “The Banshees of Inisherin”

Peggior attore non protagonista

Tom Hanks – “Elvis”

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona – “Morbius”

Peggior Screen Combo

Tom Hanks and His Latex-Laden Face (and That Ludicrous Accent) – “Elvis”

Peggior Remake, Rip-Off or Sequel

“Disney’s Pinocchio”

Peggior regista

Machine Gun Kelly (Colson Baker) and Mod Sun – “Good Mourning”

Peggior sceneggiatura

“Blonde” – Andrew Dominik



Tra i 'vincitori' si notano gli stessi Razzie Award, che si sono autoassegnati un premio per la controversa candidatura di Ryan Keira Armstrong, poi ritirata.