Raymond and Rey, Ewan McGregor ed Ethan Hawke sono i protagonisti del nuovo film Apple

Apple punta in alto per il suo prossimo film: la nuova produzione della celebre compagnia s'intitolerà Raymond and Rey e potrà contare, per i ruoli dei due protagonisti, su due nomi che non mancheranno di richiamare l'attenzione del grande pubblico e dei tanti fan pronti a seguirli in ogni nuovo progetto.

Stiamo parlando di Ewan McGregor ed Ethan Hawke: l'Obi-Wan Kenobi dell'universo di Star Wars e il protagonista della Before Trilogy saranno infatti i volti principali di un film che si preannuncia decisamente ambizioso a partire già dal nome del regista, quel Rodrigo Garcia già visto all'opera in successi come Passengers e Albert Nobbs.

McGregor interpreterà il Raymond del titolo, mentre il ruolo di Ray andrà quindi a Hawke: la storia sarà quella di due fratelli costretti a rincontrarsi in occasione del funerale del padre, evento che metterà i due davanti al loro difficile rapporto con i genitori e la famiglia, ma anche a un'occasione probabilmente unica per reinventare sé stessi e riscoprire rapporti e legami che sembravano inevitabilmente perduti.

Naturalmente non ci è ancora dato sapere quale sarà la finestra di lancio di questo Raymond and Ray: la curiosità di vedere all'opera due nomi di questo calibro, però, è ovviamente tanta. A proposito di McGregor, intanto, l'attore ha raccontato di quando litigò con Danny Boyle dopo Trainspotting... Per colpa di DiCaprio!