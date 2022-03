Raymond and Ray, Ethan Hawke e Ewan McGregor nella prima immagine del film

Online è stata pubblicata la prima immagine di Raymond and Ray il nuovo film Apple Original con Ewan McGregor e Ethan Hawke. Da tempo ormai Apple TV+ sta riguadagnando terreno su Netflix e Amazon con progetti originali molto interessanti a cui si aggiunge proprio il nuovo lungometraggio con le due star.

Raymond and Ray è stato annunciato ufficialmente a fine 2021, spiegando che Hawke e McGregor avrebbero interpretato due fratellastri alle prese con l'eredità e un rapporto difficile con il padre. Il film è scritto e diretto da Rodrigo García ed è la prima collaborazione di Hawke con Apple Original Films.



Ewan McGregor tornerà come Obi-Wan Kenobi nell'omonima serie tv dello Star Wars Universe su Disney+. Non è la sua prima collaborazione con Apple; in passato è stato protagonista di una serie di documentari che raccontano le sue avventure in motocicletta in vari luoghi esotici del mondo.



In attesa del primo trailer, Deadline ha pubblicato la prima immagine che mostra i personaggi di Ethan Hawke e Ewan McGregor.

I due sono in un cimitero, con un carro funebre sullo sfondo. Un indizio su quella che potrebbe essere la scena in cui si svolge il funerale del loro genitore.



Nel cast del film anche Sophie Okonedo, Maribel Verdú e Maxim Swinton. Non è ancora stata annunciata la data d'uscita ufficiale del film, da qualche settimana ormai uno dei più attesi dagli spettatori di Apple TV+.