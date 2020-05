Rayen Reynolds si prende gioco di Green Lantern durante un discorso di commiato: il video

Dopo aver sconsigliato il noleggio di Green Lantern, Ryan Reynolds è tornato a fare autoironia sul fallimentare cinecomic DC che lo ha visto nei panni di Hal Jordan, questa volta durante un discorso ai laureandi della Kitsilano Secondary School.

Intorno al terzo minuto del filmato che ha caricato sul proprio canale YouTube, e che potete trovare comodamente in calce alla notizia, la star di Deadpool ha scherzato con gli studenti dicendo: "Alcuni di voi potrebbero considerarmi una persona di successo. Non lo so. Qualcuno di voi potrebbe aver visto Green Lantern."

Uscito al cinema del 2011, il film è considerato un vero e proprio flop di critica e pubblico, tanto che Reynolds non perde occasione per fare battute sulla produzione anche a distanza di 9 anni. Green Lantern, lo ricordiamo, è stato anche protagonista di un'esilarante scena post-credit di Deadpool 2.

Per quanto riguarda Lanterna Verde, uno dei supereroi più iconici del mondo DC a non essere ancora comparso nell'universo cinematografico di casa Warner, vi ricordiamo che Geoff Johns e Greg Berlanti sono al lavoro su una serie TV di Green Lantern per HBO Max. Non ci sono invece aggiornamenti sullo sviluppo di Green Lantern Corps, pellicola affidata sempre a Johns e prevista inizialmente per luglio 2020.