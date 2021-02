Raya e l'Ultimo Drago, l'uscita avverrà in streaming come Mulan? Le ultime novità sul film

Raya and the Last Dragon sarà il film animato Disney che caratterizzerà il 2021 e diverse voci provenienti dai media americani sostengono che l'opera potrebbe seguire lo stesso percorso distributivo che ha caratterizzato Mulan nei mesi precedenti. Raya and the Last Dragon uscirà a marzo e restano da capire le modalità di distribuzione.

Per quanto riguarda Mulan, il film è stato reso disponibile senza alcun sovrapprezzo tre mesi dopo la pubblicazione iniziale a pagamento. Anche Raya and the Last Dragon potrebbe seguire lo stesso iter.

Circolano voci sulla distribuzione del film gratuitamente per tutti gli abbonati a Disney+ dal prossimo 8 giugno.



Ovviamente si tratta di un rumor che va preso con le pinze e bisognerà attendere ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, anche perché solitamente Disney+ ha abituato a lanciare i nuovi prodotti il venerdì (l'8 giugno è un martedì) e oltretutto la strategia che ha riguardato Mulan non sembra che abbia pagato più di tanto.

Raya and the Last Dragon - probabilmente distribuito in Italia con il titolo Raya e l'Ultimo Drago - sarà il Classico Disney numero 59 e racconterà la storia dell'aspirante guerriera Raya che si metterà alla ricerca dell'ultimo drago dopo la morte del padre.

Il cast vocale del film comprende Kelly Marie Tran (Star Wars) che presta la voce al personaggio principale, Raya, e Awkwafina al personaggio di Sisu. Completano il parterre di star Alan Tudyk, Benedict Wong, Daniel Dae Kim, Gemma Chan e Sandra Oh.



Un nuovo trailer di Raya and the Last Dragon è in arrivo e nuove immagini del film d'animazione Disney sono state distribuite ad inizio gennaio.