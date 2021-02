Raya e L'Ultimo Drago, tutte le novità sul nuovo film d'animazione Disney

Finalmente sappiamo quando farà il suo debutto sui nostri schermi Raya e l'Ultimo Drago, il prossimo film d'animazione targato Walt Disney Studios. Vediamo insieme tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pellicola.

Segnatevi la data sul calendario, perché una nuova eroina si farà presto strada sullo schermo, e non solo quello televisivo!

Il prossimo marzo arriverà infatti il nuovo film d'animazione Disney Raya e l'Ultimo Drago, e sarà possibile vederlo grazie a due modalità differenti: il 5 marzo il film sarà reso disponibile per gli abbonati di Disney+ al costo aggiuntivo previsto dall'Accesso Vip, mentre lo stesso mese arriverà anche al cinema, nonostante non sia stata ancora comunicata una data precisa per la riapertura delle sale.

Doppia distribuzione dunque per il lungometraggio animato diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, che qui in Italia vedrà tra i suoi doppiatori Luisa Ranieri, Jun Ichikawa, Paolo Calabresi, e Vittoria Schisano, con camei da parte di Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol, Maryna e Camille Cabaltera, che sarà anche interprete del brano dei titoli di coda.

Nella nostra gallery potete trovare i più recenti materiali promozionali, assieme a un nuovissimo poster e all'ultimo trailer diffuso da Disney.

"Raya e l'Ultimo Drago viaggia nel fantastico mondo di Kumandra, dove molto tempo fa umani e draghi vivevano insieme in armonia. Ma quando una forza malvagia ha minacciato la loro terra, i draghi si sono sacrificati per salvare l’umanità. Ora, 500 anni dopo, quella stessa forza malvagia è tornata e Raya, una guerriera solitaria, avrà il compito di trovare l’ultimo leggendario drago per riunire il suo popolo diviso. Durante il suo viaggio, imparerà che non basta un drago per salvare il mondo, ci vorrà anche fiducia e lavoro di squadra".