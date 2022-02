Raya e l'ultimo drago, i registi: 'É stato grande per la comunità del sud-est asiatico'

Raya e l'ultimo drago è arrivato lo scorso anno ed è uno dei tre film animati Disney nominati agli Oscar. Deadline ha intervistato i registi Don Hall e Carlos López Estrada, che hanno parlato dell'importanza di una pellicola così.

Raya è infatti la prima principessa Disney del sud-est asiatico, doppiata anche da un'attrice del sud-est asiatico, Kelly Marie Tran. "Era un luogo poco esplorato nel cinema e nella rappresentazione", dice Hall in merito. "Abbiamo fatto molti viaggi di ricerca sin da subito e il team regia si è semplicemente innamorato di tutte le diverse culture e di tutto quello che ne consegue. Quindi eravamo determinati nel dare vita a un film [fantasy] che lo onorasse."

"Ricordo che uno dei momenti più commoventi è stato dopo l'uscita del film", ha detto poi il collega López Estrada. "Abbiamo visto le reazioni delle persone della comunità AAPI, proprio come era vedersi sullo schermo, [li abbiamo visti] travestirsi da personaggi, condividere citazioni e le reazioni delle famiglie e i giovani che sono rimasti commossi nel vedere le loro culture rappresentate in un film Disney”. Hall ha aggiunto che è stato incredibile, anche se erano tutti decisamente distrutti.

I due hanno poi lanciato un assist al film "rivale" nella stessa categoria agli Oscar: "Penso che possiamo dire lo stesso per l'altro nostro film in studio, Encanto, e come regista Latinx" ha condiviso López Estrada, "sono così orgoglioso di vedere tutti questi tipi di storie sullo schermo".

Secondo voi il film merita la vittoria? Ecco cosa ne abbiamo pensato di Raya e l'ultimo drago.