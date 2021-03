Raya e l'ultimo drago: quando diventerà gratis su Disney Plus?

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta dalla critica, Raya e l'ultimo drago si prepara a debuttare su Disney+ domani 5 marzo. Il nuovo film animato della House of Mouse potrà essere 'sbloccato' a pagamento tramite l'Accesso Vip, ma quando verrà reso disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati del servizio?

La risposta arriva diretta dal sito ufficiale della piattaforma, su cui è specificato che Raya e l'ultimo drago potrà essere visto senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a partire dal 4 giugno 2021.

Ambientato nel mondo fantastico di Kumandra, una terra esotica formata da cinque regioni minacciate da un male oscuro, il film segue una ragazza alla ricerca dell'ultimo drago rimasto in vita. Quando le forze del male giunsero a minacciare il regno, i draghi si sacrificarono per salvare l'umanità. Oggi, dopo 500 anni, quelle stesse forze maligne sono tornate e spetta a Raya, guerriera solitaria, trovare l'ultimo leggendario drago per riunire regni e popolazioni divisi da tempo. Ma nel corso della sua ricerca Raya imparerà che non basta un drago per salvare il mondo: serviranno anche fiducia e collaborazione.

A doppiare la protagonista in originale troveremo Kelly Marie Tran (nota per il ruolo di Rose Tico nella trilogia sequel di Star Wars), mentre Awkwafina presterà la voce a Sisu, un drago in forma umana che chiederà aiuto a Raya per poter riacquistare i suoi poteri e la sua forma originale.

