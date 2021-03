Raya e l'ultimo drago: il nuovo film Disney da oggi in Italia, come vederlo in streaming

Da oggi è disponibile anche in Italia Raya e l'ultimo drago, nuovo lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, oltre che dai co-registi Paul Briggs e John Ripa.

Si tratta del 59esimo Classico Disney e presenta una nuova protagonista, Raya, una giovane principessa guerriera alla ricerca del leggendario ultimo drago del mondo di Kumandra: questo regno fantasy è un mondo molto simile alla Terra, creato dai draghi millenni fa e diviso in cinque regioni che un tempo vivevano in armonia insieme alla creature mitologiche.

Un'entità demoniaca chiamata Druun, però, attaccò gli umani trasformandoli in pietra e i draghi decisero di sacrificare le loro vite per salvare quella dell'umanità. La storia del film inizia cinquecento anni dopo questi eventi, quando i Druun ritornano all'improvviso per finire il lavoro ora che la Terra, senza draghi, è rimasta incustodita. L'unica speranza per il mondo sembra essere Raya, che certa che trovando l'ultimo drago potrà cambiare le cose.

Raya e l'ultimo drago è disponibile da oggi in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney+: la modalità di visione prevista è quella dell'Accesso VIP a pagamento, lo stesso utilizzato per il live-action di Mulan e al termine del quale il film entrerà in catalogo gratuitamente per tutti gli iscritti. Le voci dei protagonisti nella versione originale sono di Kelly Marie Tran, Awkwafina, Benedict Wong e Gemma Chan.

Per altri approfondimenti ecco la nostra recensione in anteprima di Raya e l'ultimo drago.