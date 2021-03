Raya e l'ultimo drago, il nuovo classico Disney ha già il suo trailer onesto

In tempi record, Raya e l'ultimo drago di Don Hall e Carlos Lopez Estrada ha ottenuto il suo personale honest trailer da parte dei ragazzi di Screen Junkies. Potete vederlo in alto, scoprendo cosa ne pensa il famoso canale youtube americano.

Raya è il 59esimo Classico Disney e presenta una nuova protagonista, appunto Raya, una giovane principessa guerriera alla ricerca del leggendario ultimo drago del mondo di Kumandra: questo regno fantasy è un mondo molto simile alla Terra, creato dai draghi millenni fa e diviso in cinque regioni che un tempo vivevano in armonia insieme alla creature mitologiche.

Un'entità demoniaca chiamata Druun, però, attaccò gli umani trasformandoli in pietra e i draghi decisero di sacrificare le loro vite per salvare quella dell'umanità. La storia del film inizia cinquecento anni dopo questi eventi, quando i Druun ritornano all'improvviso per finire il lavoro ora che la Terra, senza draghi, è rimasta incustodita. L'unica speranza per il mondo sembra essere Raya, che certa che trovando l'ultimo drago potrà cambiare le cose.

Raya e l'ultimo drago è disponibile dallo scorso 5 marzo sul servizio di streaming on demand Disney+: la modalità di visione prevista è quella dell'Accesso VIP a pagamento, lo stesso utilizzato per il live-action di Mulan e al termine del quale il film entrerà in catalogo gratuitamente per tutti gli iscritti. Le voci dei protagonisti nella versione originale sono di Kelly Marie Tran, Awkwafina, Benedict Wong e Gemma Chan.

Per altri approfondimenti ecco la nostra recensione in anteprima di Raya e l'ultimo drago.