Raya e l'ultimo drago, Kelly Marie Tran: 'Incredibile essere principessa sud-est asiatica'

Raya e l'ultimo drago sarà disponibile su Disney+ dal 5 marzo con Accesso VIP, ovvero pagando un prezzo aggiuntivo all'abbonamento alla piattaforma come accaduto già con il remake in live-action di Mulan lo scorso anno.

Ricordiamo che Raya e l'ultimo drago è il primo film d'animazione originale Disney in quasi cinque anni , dato che i precedenti due lungometraggi, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019, sono stati entrambi sequel: prima di Ralph Spacca Internet e Frozen II, infatti, bisogna risalire al 2016 per trovare degli originali Disney, dato che in quell'anno lo studio pubblicò Zootropolis e Oceania.

In una recente intervista concessa a ComicBook.com, Kelly Marie Tran - già apparsa in casa Disney grazie al suo ruolo negli ultimi due film della trilogia sequel di Star Wars - ha parlato dell'incredibile esperienza nel doppiaggio del personaggio di Raya e dell'opportunità di essere diventata la prima Principessa del Sud-est asiatico del mondo Disney :

