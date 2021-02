Raya e l'ultimo drago, il film Disney torna a mostrarsi nello spot del Super Bowl LV

Dal Super Bowl LV arriva un nuovo spot ufficiale di Raya e l'ultima drago, la nuova e attesa pellicola dei Walt Disney Animation Studios in arrivo il prossimo 5 marzo nelle sale e su Disney+, dove sarà reso disponibile a pagamento attraverso il Premier Access.

Ambientato nel mondo fantastico di Kumandra, una terra esotica formata da cinque regioni minacciate da un male oscuro, il film seguirà Raya alla ricerca dell'ultimo drago rimasto in vita. A doppiare la protagonista in originale sarà Kelly Marie Tran (nota per il ruolo di Rose Tico nella trilogia sequel di Star Wars), mentre Awkwafina presterà la voce a Sisu, un drago in forma umana che chiederà aiuto a Raya per poter riacquistare i suoi poteri e la sua forma originale.

Il resto del cast vocale include tra gli altri anche Gemma Chan nei panni della nemesi di Raya, Namaari; Daniel Kae Kim in quelli del padre visionario di Raya, Benja. Sandra Oh nel ruolo della potente madre di Namaari, Virana; Bendict Wong come il formidabile gigante Tong; Izaac Wand come Boun, un intraprendente bambino di dieci anni. Troviamo poi Thalia Tran, Alan Tudyk, Lucille Soong, e Ross Butler.

Qui potete trovare il full trailer di Raya e l'ultimo drago diffuso nelle scorse settimane. Sempre in occasione della sfida tra i Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Bucaneers, Disney ha svelato un nuovo trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier.