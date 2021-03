Raya e l'ultimo drago, il film Disney conquista la critica estera: ecco le recensioni

In attesa del debutto previsto per il prossimo 5 marzo su Disney+, dove sarà disponibile a pagamento tramite l'Accesso Vip, sono arrivate in rete le recensioni della stampa internazionale per Raya e l'ultimo drago.

A giudicare dai punteggi di 96% e 76/100 ottenuti rispettivamente su Rotten Tomatoes e Metacritic, la pellicola animata diretta da Don Hall e Carlos Lopez Estrada ha ricevuto la migliore accoglienza per un Classico Disney dal 2016, anno di uscita degli apprezzati Zootropolis e Oceania.

Ecco di seguito alcuni estratti dalle recensioni della critica estera:

: "Un'opera meravigliosa che presenta una costruzione del mondo elaborata e ambiziosa, con delle immagini straordinaria e un impressionante team di doppiatori. È un film con un sacco di trama e personaggi da portare avanti, ma i risultati sono sia impressionanti che entusiasmanti." Empire Magazine : "Disney realizza una vibrante epopea action-fantasy con un'altra eroina che appare legittimamente rivoluzionaria. Raya va a segno e fa il passo successivo nell'evoluzione della principessa (4/5)."

: "Disney realizza una vibrante epopea action-fantasy con un'altra eroina che appare legittimamente rivoluzionaria. Raya va a segno e fa il passo successivo nell'evoluzione della principessa (4/5)." IndieWire : "La regia disinvolta di Hall ed Estrada si abbina perfettamente alla meravigliosa e intelligente sceneggiatura di Nguyen e Lim per aggiungere un bel po' di umorismo ad una storia altrimenti cupa (B+)."

: "La regia disinvolta di Hall ed Estrada si abbina perfettamente alla meravigliosa e intelligente sceneggiatura di Nguyen e Lim per aggiungere un bel po' di umorismo ad una storia altrimenti cupa (B+)." USA Today : "Con Kelly Marie Tran a doppiare la tagliente protagonista e Awkwafina... il film presenta delle incoerenze di tono ma include delle fantastiche scene d'azione e una toccante narrativa implicita sul potere della fiducia (3/4)."

: "Con Kelly Marie Tran a doppiare la tagliente protagonista e Awkwafina... il film presenta delle incoerenze di tono ma include delle fantastiche scene d'azione e una toccante narrativa implicita sul potere della fiducia (3/4)." Variety: "Gran parte della narrazione è goffa, affettata o inelegante, ma il puntuale messaggio di unità e fiducia del film risuona ancora..."

Che aspettative avete nei confronti del nuovo film Disney? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, vi lasciamo al trailer ufficiale di Raya e l'ultimo drago e alle uscite di marzo 2021 su Disney+.