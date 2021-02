Raya e l'ultimo drago, ascoltate la nuova canzone Disney nell'ultimo trailer!

E' stato pubblicato un nuovo trailer per Raya e l'ultima drago, 59esimo Classico Disney in uscita sul servizio di streaming on demand Disney+ a partire dal prossimo 5 marzo.

Il filmato promozionale, che come al solito trovate comodamente all'interno dell'articolo, punta i riflettori sull'ultima canzone originale della Disney: la traccia, che sarà il tema principale di Raya e l'ultimo drago, è stata realizzata dalla cantautrice Jhené Aiko ed è intitolata "Lead the Way".

Ricordiamo che Raya e l'ultimo drago è il primo film d'animazione originale Disney in quasi cinque anni, dato che i precedenti due lungometraggi, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019, sono stati entrambi sequel: prima di Ralph Spacca Internet e Frozen II, infatti, bisogna risalire al 2016 per trovare degli originali Disney, dato che in quell'anno lo studio pubblicò Zootropolis e Oceania.

Il nuovo film racconta la storia di Raya, doppiata in originale dall'attrice di Star Wars Kelly Marie Tran: ragazza guerriera del regno di Kumandra, sta cercando un modo per salvare la sua gente e la terra che ama da una grande e pericolosa minaccia quando incontra Sisu, l'ultimo della stirpe dei draghi (doppiato da Awkwafina). Sfortunatamente, però, il drago è meno pronto di lei a salvare il mondo.

