Raya and the Last Dragon: slitta al 2021 l'uscita del film d'animazione Disney

Dopo che la Pixar Animation ha dovuto posticipare la data d'uscita del suo prossimo film Soul da giugno a novembre, la divisione animata dei Walt Disney Studios è stata costretta a rimandare l'uscita del suo nuovo film Raya and the Last Dragon all'anno prossimo.

La pellicola d'animazione Disney sarebbe dovuta uscire nelle sale statunitensi il prossimo 25 novembre 2020, ma la Pixar ha posticipato il suo Soul proprio al 20 novembre costringendo i colleghi della Disney a rimandare il suddetto film al 2021. Adesso la nuova data d'uscita è stata fissata al 12 marzo 2021. Questo è solamente l'ultimo rinvio dell'uscita di un film in ordine di tempo per la Disney che ha già provveduto al posticipo di Black Widow sempre per novembre (nello slot prima occupato da Gli Eterni, posticipato a febbraio), a quello del remake in live-action di Mulan, previsto per marzo ma rimandato a fine luglio, e di Artemis Fowl, la cui uscita è stata definitivamente cancellata in vista di un debutto direttamente sulla piattaforma Disney+.

A doppiare il drago di Raya and the Last Dragon sarà Awkwafina, già vista in Jumanji: The Next Level e protagonista di una serie reality tutta sua Awkwafina Is Nora from Queens. Il setting narrativo sarà il mondo fantastico di Kumandra, una terra esotica formata da cinque terre che sono minacciate da un male oscuro; spetterà all’eroica Raya andare alla ricerca dell’ultimo dragone per liberare la sua terra.

La chiara ispirazione alle atmosfere dell’Estremo Oriente è rafforzata dalle dichiarazioni: stando a quanto riferito dall’attrice Cassie Steele (la voce di Raya), dalla produttrice Osnat Shurer e dalla sceneggiatrice Adele Lim, saranno evidenti i richiami ai film d’azione di Hong Kong così come i riferimenti ai costumi del Sud-Est Asiatico.