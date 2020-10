Raya and the Last Dragon, un poster del film Disney svela l'arrivo del primo trailer

I Walt Disney Studios hanno diffuso in rete un poster ufficiale di Raya and the Last Dragon, 59° film del filone dei Classici che firmerà il debutto della nuova principessa Disney.

Insieme all'immagine, che potete visionare in calce all'articolo, la Casa di Topolino ha fatto sapere che il primo trailer del film animato debutterà domani durante la diretta di Good Morning America. Ciò significa che il filmato sarà diffuso in rete nel corso del nostro pomeriggio.

Ambientato nel mondo fantastico di Kumandra, una terra esotica formata da cinque regioni minacciate da un male oscuro, il film seguirà Raya alla ricerca dell'ultimo drago rimasto in vita. A doppiare la protagonista in originale sarà Kelly Marie Tran (nota per il ruolo di Rose Tico nella trilogia sequel di Star Wars), mentre Awkwafina presterà la voce a Sisu, un drago in forma umana che chiderà aiuto a Raya per poter riacquistare i suoi poteri e la sua forma originale.

La pellicola, prevista inizialmente per novembre 2020, è stata rinviata nei mesi scorsi a causa della pandemia e arriverà nelle sale a marzo 2021. Che ve ne pare di questo primo poster? Fatecelo sapere nei commenti. In attesa del trailer, vi lasciamo ad una suggestiva immagine di Raya and the Last Dragon.