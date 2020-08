Raya and The Last Dragon, Kelly Marie Tran doppierà la protagonista del film Disney

Poche ore fa abbiamo visto la prima immagine ufficiale di Raya and the Last Dragon, il nuovo film d'animazione targato Disney Animation Studios, e ora scopriamo finalmente chi sarà la voce della sua protagonista.

Sapevamo già che Awkwafina era stata scritturata per una parte nel film, ma solo ora scopriamo che, mentre l'attrice di Crazy Rich Asians doppierà Sisu, un drago in forma umana che chiederà aiuto a Raya per poter riacquistare i suoi poteri e la sua forma originale, a prestare la voce al personaggio principale della pellicola sarà invece Kelly Marie Tran.

Quindi nel 2021 avremo un solo il primo film animato targato Disney che si ispira al sudest asiatico, ma anche la prima attrice di simili origini nel ruolo della protagonista.

A quanto pare, il provino dell'attrice di Star Wars ha davvero colpito i registi di Raya and the Last Dragon, Don Hall e Carlos López Estrada.

"Non lo dimenticherò mai" ha affermato López Estrada "Don e io eravamo in macchina insieme al ritorno dalla prima recording session, in silenzio. A un certo punto ci siamo guardati e abbiamo cominciato ad annuire, della serie 'Si si si. Kelly è perfetta!'".

"Kelly è Raya" continua Hall "Per il suo ottimismo e la sua positività, ma anche la forza che sia Kelly, sia Raya dimostrano".

Per non parlare della capacità di improvvisazione di Kelly e della sua comicità, oltre allo spessore emotivo che è riuscita a infondere nel ruolo, tanto che gli stessi registi hanno deciso di modificare una scena proprio per mettere in risalto la sua performance. "Ci ha chiesto se poteva farla diversamente, le era venuto in mente qualcosa. Ha improvvisato per qualcosa come un minuto, e ha commosso tutti. Abbiamo cambiato la scena e l'animazione in modo che potesse combaciare con quello che ha fatto Kelly quel giorno".

E che ne pensa Kelly del suo personaggio?

"È tecnicamente una principessa, ma credo che la cosa più interessante di questo progetto e di questo personaggio sia il fatto che stiano tutti cercando di cambiare la narrazione sul significato di questo termine" spiega "Raya è una guerriera. Quando era solo una bambina, si è entusiasmata per aver ricevuto la sua spada. E crescerà per diventare una guerriera tosta e in gamba, e sa perfettamente come prendersi cura di sé stessa".

Raya and the Last Dragon arriverà nelle sale il 12 marzo 2021.