Raya and the last dragon: quali sono le ispirazioni del nuovo film Disney?

Dopo lo spot del Super Bowl e il nuovo trailer ufficiale, emergono nuove informazioni su Raya and the last dragon, il prossimo film della Disney in uscita a marzo sul servizio di streaming on demand Disney+.

La storia, scritta da Adele Lim e Qui Nguyen, attinge non solo da una serie di culture del sud-est asiatico ma anche da diverse potenti figure femminili, che hanno contribuito a ispirare il film. Parlando con i colleghi di ComicBook durante un recente evento stampa, la Lim ha rivelato che le sue ispirazioni personali per Raya and the last dragon provengono dalla sua infanzia trascorsa nel sud-est asiatico, ma anche dai personaggi femminili nei film di kung fu e le leader guerriere del sud-est asiatico.

"In termini di ispirazione personale per questo film, all'inizio, ci sono state un mucchio di cose diverse: già solo il fatto di essere cresciuta nel sud-est asiatico per me è stata un'ispirazione, ho guardato un sacco di film di kung fu, i film di Hong Kong, e lo spirito di quei personaggi femminili è rimasto con me per molto tempo. Ma tutta la storia del sud-est asiatico, abbiamo una tradizione di grandi leader donne, ci sono state grandi donne guerriere in passato e quindi volevo che Raya fosse un po' la loro erede."

Raya and the last dragon arriverà su Disney+ a partire dal prossimo 5 marzo.