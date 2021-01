Raya and the Last Dragon: ecco le Funko Pop dedicate ai personaggi del film Disney

Raya and the Last Dragon arriverà il prossimo marzo sia nelle sale cinematografiche americane che in streaming su Disney+, ma per il momento dovremo accontentarci delle mitiche Funko Pop dedicate ai personaggi di quello che è il 59° classico film d'animazione della Disney e che sarebbe dovuto uscire lo scorso novembre in tempi normali.

Tra i personaggi del film che hanno ricevuto la loro replica in Funko Pop ci sono ovviamente tutti quelli principali, compresa Raya e le sue varie versioni: Raya, Raya Warrior, Raya e Baby Tuk Tuk, Ongi, Sisuas Dragon, Noi, Tuk Tuk e Namaari. I pre-order degli oggetti da collezione sono già disponibili sia sul sito di Entertainment Earth che su Amazon.

La pellicola verrà distribuita il 5 marzo 2021 contemporaneamente nelle sale cinematografiche americane che su Disney+. L'accesso al film sulla piattaforma digitale avverrà però nelle stesse modalità in cui venne diffuso il live-action di Mulan, ovvero con un Premiere Access, un costo ulteriore a quello del normale abbonamento al servizio streaming. Ancora non si hanno notizie sull'eventuale prezzo ufficiale del "biglietto digitale".

Nel mondo fantastico di Kumandra, molto tempo fa, umani e draghi vivevano insieme in armonia, ma quando una forza del male ha minacciato la terra i draghi si sono sacrificati per salvare l'umanità. Il film iniziata 500 anni dopo la scomparsa degli sputa-fuoco, quando lo stesso antico male si prepara a tornare. Spetterà ad una guerriera solitario, Raya, rintracciare il leggendario ultimo drago per portare la pace nel suo popolo diviso.

Il film è stato realizzato dai registi Don Hall e Carlos López Estrada e dai co-registi Paul Briggs e John Ripa ed è stato prodotto da Osnat Shurer e Peter Del Vecho. Il cast vocale include, oltre all'attrice del franchise di Star Wars Kelly Mary Tran, anche Awkwafina nei panni dell'ultimo drago Sisu.