Ray Stevenson, le commoventi parole dei suoi colleghi a poco dalla sua scomparsa

Qualche ora fa è giunta la tragica notizia della morte prematura di Ray Stevenson, scomparso all'età di 59 anni. Hollywood gli ha subito dedicato delle commoventi parole.

James Purefoy, collega di Stevenson nel film "Roma" (qui Stevenson interpreta Tito Pullo), ha scritto: "Un attore brillante, coraggioso, più grande della vita stessa che ha soddisfatto ogni ruolo che ha interpretato fino allo sfinimento. Sono vicino alla sua famiglia, alla sua dolce moglie Betta e ai suoi figli stupendi. Che perdita".

Un altro suo collega ha dedicato le seguenti parole all'attore deceduto:"Sono in stato di shock per la tragica notizia della morte di un grande attore e di un mio caro amico, Ray Stevenson. Mi mancherai Big Ray! La vita è corta, quindi godetevela!", scrive l'attore Scott Adkins, uno dei protagonisti di John Wick: Capitolo 4, invitando poi i suoi lettori ad apprezzare ogni momento, e a non dare mai per scontata la vita.

Stevenson ha avuto un malore a Ischia, dove stava girando uno dei suoi ultimi progetti. Nonostante sia stato portato prontamente all'ospedale, il tempo ha avuto la meglio sulla vita dell'attore. Aveva solamente 59 anni, una carriera alle spalle solida e ancora tanti ruoli da interpretare. Vedremo, non appena uscirà, il suo ruolo da antagonista nella serie Ahsoka.