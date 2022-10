Ray Romano, Lionsgate acquista i diritti della dramedy Somewhere in Queens

Attraverso un comunicato ufficiale Lionsgate e Roadside Attractions hanno annunciato di aver acquisito i diritti del nuovo film diretto e interpretato da Ray Romano, Somewhere in Queens, che ha debuttato al Tribeca Film Festival ad inizio anno ottenendo ottime recensioni e un buon riscontro di pubblico.

Somewhere in Queens racconta la storia di Leo Russo (Ray Romano), un uomo che vive una vita semplice nel Queens, a New York, con la moglie Angela (Laurie Metcalf), il loro timido e talentuoso figlio "Sticks" (Jacob Ward) e la nutrita schiera di persone care e amici italoamericani del vicinato.

"Piuttosto infelice di lavorare nell'impresa edile di famiglia insieme a suo padre (Tony Lo Bianco) e al fratello minore (Sebastian Maniscalco), Leo vive ogni settimana in funzione delle partite di basket del liceo di Sticks, sempre in prima a linea a tifare per il figlio, punta di diamante della squadra".

Quando il figlio ha l'opportunità di costruire un futuro migliore del suo, Leo farà di tutto pur di mantenere Sticks sulla strada verso il successo.



"Sono così entusiasta di sapere che Lionsgate e Roadside Attractions porteranno questo film nei cinema di tutto il mondo. Ho vissuto ogni aspetto di questa produzione per anni come regista-co-sceneggiatore-attore-produttore ed è una storia così personale per me, è stimolante vedere queste due società farsi avanti perché credono nel film tanto quanto me" ha dichiarato la star di Max Made for Love.



Il film dovrebbe essere distribuito nelle sale nel 2023. Scritto, diretto e interpretato dalla celebre star della sit-com Tutti amano Raymond, Somewhere in Queens comprende nel cast anche, tra gli altri, Laurie Metcalf, Tony Lo Bianco, Sebastian Maniscalco, Jennifer Esposito e Jacob Ward.



Negli ultimi anni Ray Romano ha recitato in The Irishman, per la regia di Martin Scorsese.