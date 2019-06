Per Ray Porter, Zack Snyder dovrebbe portare la Snyder Cut di Justice League al Comic-Con

Dopo la conferma ufficiale dell'esistenza dello Snyder Cut di Justice League, apparentemente già pronto, le discussioni intorno alla versione originale del film DC voluta dal regista Zack Snyder si sono prepotentemente riaccese.

In questo senso sta facendo parecchio rumore lo slogan che l'attore Ray Porter, che avrebbe dovuto dare la voce a Darkseid, ha rilasciato nelle scorse ore insieme a ScreenRant, chiedendo al regista di portare la sua versione del film al prossimo San Diego Comic-Con.

Nel video, che potete vedere in calce all'articolo, Fisher, oltre ad imitare la voce di Darkseid, afferma: "Progetto Comic-Con, rilasciate lo Snyder Cut!"

Porter dovrebbe apparire al Comic-Con di San Diego proprio per infuocare la campagna Snyder Cut, quindi per il momento non bisogna far altro che attendere ulteriori aggiornamenti. Cosa ne pensate di questa eventualità? Credete che ci siano delle chance in proposito? Discutiamone insieme nella sezione dei commenti.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo alla foto ufficiale di Darkseid che il regista in persona ha recentemente pubblicato sui suoi canali social in occasione della festa del Papà. I piani originali di Snyder per Justice League riguardavano una trilogia, che avrebbe composto una saga di cinque film della quale avrebbero fatto parte ovviamente Man of Steel e Batman vs Superman, una saga che avrebbe portato a compimento gli archi narrativi dei personaggi di Henry Cavill e Ben Affleck.