Ray Liotta, svelate le cause di morte dell'attore a un anno dalla sua scomparsa

A un anno dalla sua morte di Ray Liotta sono state finalmente svelate le cause del decesso dell'attore morto in Repubblica Domenicana durante le riprese di un film a cui stava partecipando. Nell'ultimo anno Liotta ha ottenuto larghissimi riconoscimenti ed attestati di stima dal mondo del cinema.

Entrato nella storia del cinema grazie alla sua interpretazione del giovane gangster Henry Hill in Quei Bravi Ragazzi, Liotta ha trascorso gran parte della sua carriera interpretando spalle o personaggi secondari che comunque sono riusciti ad entrare nel cuore del pubblico. Dopo un anno dalla sua tragica scomparsa, del quale non erano state chiarite bene le dinamiche, è stata resa ufficiale ciò che lo ha portato alla morte.

Di recente Ray Liotta ha ottenuto anche la stella postuma sulla Walk of Fame come omaggio al grande contribuito dato all'industria cinematografica sia come attore che come produttore. TMZ ha lasciato trapelare dei documenti che parlerebbero di insufficienza cardiaca acuta ed edema polmonare. Il problema, secondo il rapporto, sarebbe dovuto anche a colesterolo e ad un accumulo di grassi delle arterie di cui sembra l'attore soffrisse. L'ultima interpretazione postuma di Ray Liotta è stata in Cocaine Bear di Elizabeth Banks.

Dopo l'arrivo della notizia della sua morte, Martin Scorsese e Robert De Niro hanno omaggiato Ray Liotta con il quale entrambi hanno collaborato nella realizzazione di Quei Bravi Ragazzi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!