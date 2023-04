Ray Liotta, la star in uno dei suoi ultimi ruoli nel trailer di Fool's Paradise

Online è stato distribuito il trailer di Fool's Paradise, uno degli ultimi film interpretati da Ray Liotta prima dell'improvvisa scomparsa lo scorso anno. Dalla sua morte in poi sono diversi i lungometraggi che non erano ancora stati distribuiti. Nel trailer è possibile vedere anche la star di Quei bravi ragazzi.

Scritto e diretto da Charlie Day, Fool's Paradise offre uno spaccato satirico su Hollywood, con Ray Liotta in uno dei ruoli più brillanti della sua ultima parte di carriera. Martin Scorsese era sconvolto per la morte di uno dei suoi attori più importanti.



Charlie Day ha dichiarato:"Il mio più grande rimpianto è che Ray non riuscirà a vedere il pubblico che lo guarda. Lui ha visto il film e io chiamavo spesso Ray nel corso della lavorazione e gli chiedevo se poteva venire in sala montaggio e magari darmi un po' di frasi ad effetto qua e là e quando passavo da alcune riprese tornava per quello. Mi scriveva ogni tre mesi 'Ehi, amico, cosa sta succedendo con quel film che abbiamo fatto? Quando esce?'. E io dicevo 'Ray, mi dispiace tanto, sono sempre occupato a fare C'è sempre il sole a Philadelphia'. Devo consegnare questa stagione e appena avrò finito tornerà in sala montaggio, quindi è tutto in stand by. E come hai detto, offre una performance che mi è rimasta impressa. [...] È davvero divertente nel film senza essere esagerato, mi proponeva battute che voleva provare e gliele lasciavo provare e direi che per circa la metà l'ha fatto davvero. Era un tipo impegnato, motivato, serio riguardo al suo mestiere e sono fortunato di averlo nel film. Il fatto che abbia accettato e fornito quest'interpretazione, e che continuasse a tornare per aiutarmi a migliorare il film... Sono davvero grato per il lavoro che ha fatto e sono entusiasta di poter condividere un'altra interpretazione di Ray Liotta con il mondo".



Nel ricchissimo cast di Fool's Paradise anche Ken Jeong, Kate Beckinsale, Adrien Brody, Jason Sudeikis, Edie Falco, Jason Bateman, Common, Jillian Bell, Dean Norris, Jimmi Simpson e John Malkovich.



La morte di Ray Liotta ha scioccato i suoi fan e i cinefili di tutto il mondo.