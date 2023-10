Ray Liotta e l'ultima scena in Dangerous Waters:'È stata così potente'

Il regista di Dangerous Waters John Barr e la star Odeya Rush hanno ricordato la potente scena finale di Ray Liotta nel film. Intervistati da MovieWeb, il regista ha elogiato la compianta star di Quei bravi ragazzi e ha raccontato nel dettaglio la scena finale girata in uno dei suoi ultimi lavori cinematografici.

"Ciò che ottiene in un arco di sei/sette minuti è solo arte. L'arco narrativo che attraversa, da innocente a terrificante, è così potente, ed è una testimonianza di quanto fosse incredibile come attore" ha spiegato il regista John Barr.



"Il modo in cui abbiamo interpretato quella scena è davvero interessante perché ne abbiamo parlato molto, e fondamentalmente abbiamo interpretato la scena con quella gamma varia più volte, da innocenti durante l'intera ripresa e poi gradualmente, lentamente, sempre più oscuro fino alla fine. Potevamo scegliere quando modificare il punto in cui iniziava la svolta. Penso che semplicemente non avesse paura. Sarebbe diventato più oscuro" ha proseguito Barr. Ray Liotta è scomparso durante le riprese in Repubblica Dominicana.

Nel thriller, l'adolescente Rose (Odeya Rush), scopre l'oscuro passato del fidanzato di sua madre (Eric Dane) durante un viaggio in barca a vela.



"Abbiamo impiegato un giorno intero per girare quella scena" ha ricordato "E penso che la scena sia diventata via via migliore man mano che andava avanti. E sento che tutto ciò che portava lo stava semplicemente assorbendo e reagendo di conseguenza. Quindi sì, è stato un giorno davvero speciale [...] Sembrava molto reale".



A maggio sono state svelate le cause della morte di Ray Liotta, a distanza di un anno dalla sua scomparsa.