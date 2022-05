Ray Liotta, Martin Scorsese e Robert De Niro omaggiano la star di Quei bravi ragazzi

Martin Scorsese e Robert De Niro hanno reso omaggio alla co-star in Quei bravi ragazzi, Ray Liotta. L'attore è morto improvvisamente nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana, impegnato nelle riprese di Dangerous Waters. Aveva 67 anni. Liotta è principalmente conosciuto per il ruolo di Henry Hill nel film di Scorsese.

"Sono assolutamente scioccato e devastato dalla morte improvvisa e inaspettata di Ray Liotta. Era così unico nel suo genere, così avventuroso, così coraggioso come attore. Interpretare Henry Hill in Quei bravi ragazzi (sic) era un compito arduo, perché il personaggio aveva così tante sfaccettature diverse, e una grande complessità di livelli differenti. E Ray era in quasi tutte le scene. Mi stupì assolutamente e sarò sempre orgoglioso del lavoro che abbiamo condiviso insieme in quel film. Il mio cuore è con i suoi cari e soffre per la sua prematura perdita" ha dichiarato Martin Scorsese.



La scomparsa di Ray Liotta ha colpito anche il collega Robert De Niro ha voluto ricordare Liotta:"Sono molto rattristato nell'apprendere la morte di Ray. Era troppo giovane per lasciarci. Possa riposare in pace".



Di recente Liotta aveva completato le riprese della serie Apple TV+, Black Bird, e del film Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks. La regista ha scritto un messaggio su Twitter in suo ricordo:"Quando un attore del calibro di Ray si fida di te come regista è un dono. Ma Ray mi ha dato molto di più. In passato i produttori di Hollywood mi dissero che gli uomini non mi avrebbero dato retta, che non potevo dirigere action per questo motivo. Il rispetto di Ray per me come regista, attrice e artista, come suo capo sul set, significava tutto perché se puoi dirigere Henry Hill puoi fare qualsiasi cosa in questa città".



Anche Kevin Costner ha ricordato Ray Liotta, con il quale lavorò sul set di L'uomo dei sogni.