Ray Liotta, la fidanzata ricorda la star di Quei Bravi Ragazzi con un commovente post

La morte di Ray Liotta ha sconvolto il mondo del cinema. L'attore si è spento infatti a soli 67 anni nella Repubblica Domenicana dove era giunto per le riprese del suo ultimo film intitolato Dangerous Waters e così la sua fidanzata Jacy Nittolo ha voluto ricordarlo con un commovente post sui social.

"La mia vita in questi ultimi due anni non è stata altro che pura magia. Ray ed io condividiamo un amore profondo che conserverò nel mio cuore per sempre. Ridevamo ogni giorno ed eravamo inseparabili. La chimica era davvero incredibile tra di noi. Era davvero tutto per me e non potevamo farne a meno l'uno dell'altro. Il tipo di vero amore che tutti sognano. Era la persona più bella dentro e fuori che io abbia mai conosciuto... e forse anche questo è riduttivo".

Non solo i suoi cari ma, anche Hollywood si è stretta nel ricordo di Ray Liotta. Sui social sono stati infatti moltissimi i post di commiato per questo amatissimo attore che ha letteralmente fatto la storia del cinema con il suo Henry Hill nel celebre film diretto da Martin Scorsese nel 1990.

E proprio il noto regista ha voluto rendergli omaggio, ricordando quanto fosse straordinario non solo come attore ma anche e soprattutto come persona.

"Sono assolutamente scioccato e devastato dalla morte improvvisa e inaspettata di Ray Liotta. Era così unico nel suo genere, così avventuroso, così coraggioso come attore. Interpretare Henry Hill in Quei bravi ragazzi era un compito arduo, perché il personaggio aveva così tante sfaccettature diverse, e una grande complessità. E Ray era in quasi tutte le scene. Mi stupì assolutamente e sarò sempre orgoglioso del lavoro fatto insieme in quel film. Il mio cuore è con i suoi cari e soffre per la sua prematura perdita".