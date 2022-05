Ray Liotta, il cordoglio delle star di Hollywood: 'Un uomo gentile, che triste notizia'

La morte di Ray Liotta ha inevitabilmente convinto non solo i tanti fan della star di Quei Bravi Ragazzi , ma anche, inevitabilmente, tutti i colleghi che in un modo o nell'altro avevano avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni tra set e vita di tutti i giorni, come dimostrano i numerosi messaggi apparsi sui social in queste ore.

Not Ray 💔 — James Caan (@James_Caan) May 26, 2022

Shocked and saddened to hear of Ray Liotta’s passing. Beyond the tough guy exterior and the tightly wound emotions of his signature characters, he was a sweet, playful and passionate collaborator and brilliant actor. RIP. pic.twitter.com/O5tueLlBMP — Mangold (@mang0ld) May 26, 2022

Ray Liotta has died. His work as an actor showed his complexity as a human being. A gentle man. So sad to hear. — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) May 26, 2022